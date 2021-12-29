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Son dakika haberi! Sarallar Grubu'nun yöneticisi Barış S. villasına yapılan operasyonda yakalandı - Son Dakika

Son dakika haberi! Sarallar Grubu'nun yöneticisi Barış S. villasına yapılan operasyonda yakalandı

29.12.2021 11:41
Son dakika haberi! Sarallar Grubu'nun yöneticisi Barış S. villasına yapılan operasyonda yakalandı

Son dakika haberi: İSTANBUL'da suç örgütlerine yönelik yapılan 'Tırpan' operasyonunda aranan ve Sarallar suç örgütünde yönetici olduğu belirtilen Barış S., villasına düzenlenen baskında yakalandı.

İSTANBUL'da suç örgütlerine yönelik yapılan 'Tırpan' operasyonunda aranan ve Sarallar suç örgütünde yönetici olduğu belirtilen Barış S., villasına düzenlenen baskında yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat şube müdürlüklerine bağlı ekipler, 'Tırpan' operasyonu kapsamında hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yağma, kasten öldürme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, tefecilik ve tehdit' suçlarından aranması bulunan Sarallar Grubu yöneticisi Barış S.'nin kaldığı villaya 26 Aralık'ta operasyon düzenledi. Operasyonda Barış S.'yi evde bulamayan polis ekipleri, şüphelinin evine dönme ihtimaline karşı villanın önünde beklemeye devam etti. Şüpheli 27 Aralık'ta eve girdi. Ekipler, Barış S.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Adreste yapılan aramada, biri susturucu takılı suikast silahı olmak üzere 3 tabanca, 4'ü 30 mermi kapasiteli 7 şarjör, 160 mermi ve 1 çelik yelek ele geçirildi. Zanlının Çorlu'da saklandığı belirlenen adreste ise 1 pompalı tüfek, 12 mermi, 1 kama ve sahte plaka bulundu. Emniyetteki işlemleri süren Barış S.'nin, husumetli olduğu organize suç örgütü lideri Sedat Şahin'i öldürmesi için Şahin'in yanında bulunan Abbas Ata ile 2016 yılında para karşılığı anlaştığı öğrenildi. Eylemi yakından gerçekleştiremeyen Ata'nın 19 Mayıs 2016'da keskin nişancı tüfeği ile yaklaşık 500 metreden Beykoz'daki villasına düzenlediği saldırıda, Şahin kurtulurken kayınvalidesi Gülçin Ekerman omzundan yaralanmıştı. Şüpheli Abbas Ata ise 9 Ağustos 2016'da Eyüpsultan'da düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybederken saldırgan Erkan D. ise yakalanarak tutuklanmıştı.


Son dakika haberi! Sarallar Grubu'nun yöneticisi Barış S. villasına yapılan operasyonda yakalandı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Sarallar, Aralık, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Sarallar Grubu'nun yöneticisi Barış S. villasına yapılan operasyonda yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Sarallar Grubu'nun yöneticisi Barış S. villasına yapılan operasyonda yakalandı - Son Dakika
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