SARALLAR GRUBU ÜYELERİNİN EĞLENCE MEKANINI BASTIĞI ANLAR - Son Dakika
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SARALLAR GRUBU ÜYELERİNİN EĞLENCE MEKANINI BASTIĞI ANLAR

07.07.2022 11:16

İSTANBUL merkezli 13 ilde yapılan operasyonlarda gözaltına alınan Sarallar grubu üyelerinin, eğlence mekanını bastığı anlara ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

İSTANBUL merkezli 13 ilde yapılan operasyonlarda gözaltına alınan Sarallar grubu üyelerinin, eğlence mekanını bastığı anlara ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Şüphelilerin tatil beldelerinde eğlence mekanlarından haraç almak için baskı yaptıkları da belirtildi.

Sarallar grubuna İstanbul merkezli 13 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, iş adamı Erdal Acar'ın da aralarında olduğu 122 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin İstanbul'da 4, Bodrum'da 2, Çeşme'de 2 eğlence mekanı işlettikleri, yine turistik bölgelerdeki eğlence mekanlarından haraç almak için baskı kurdukları belirtildi. Şüphelilerin İstanbul'da eğlence mekanını bastıkları ana ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Sarallar grubu üyelerinin eğlence mekanının girişinde bir grupla önce konuştukları ardından kavga ettikleri görüldü.

YORUMLAR
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Sarallar örgütünün ünlü eğlence mekanına baskın anları ortaya çıktı Sarallar örgütünün ünlü eğlence mekanına baskın anları ortaya çıktı 1 yıl önceki selde oğlu, gelini ve torunlarını kaybetmişti, sel sularının bastığı evinden güçlükle çıkabildi 1 yıl önceki selde oğlu, gelini ve torunlarını kaybetmişti, sel sularının bastığı evinden güçlükle çıkabildi
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SARALLAR GRUBU ÜYELERİNİN EĞLENCE MEKANINI BASTIĞI ANLAR - Son Dakika

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