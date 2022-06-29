Sarallar grubuna operasyon: 117 gözaltı-2 - Son Dakika
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Sarallar grubuna operasyon: 117 gözaltı-2

29.06.2022 10:37
Sarallar grubuna operasyon: 117 gözaltı-2

İSTANBUL merkezli 13 ilde sarallar olarak bilinen suç örgütüne eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İSTANBUL merkezli 13 ilde sarallar olarak bilinen suç örgütüne eş zamanlı operasyon düzenlendi. 117 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda çok sayıda tabanca, suikast silahı, senet ve dijital materyal ele geçirildi.

Sarallar grubuna dün sabah bin 500 polisin katılımıyla operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli Yalova, Kocaeli, Manisa, Muğla, İzmir, Antalya, Sakarya, Trabzon, Tekirdağ, Samsun, Ankara ve Artvin'de eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarda aralarında Erdal Acar'ın da bulunduğu 117 şüpheli gözaltına alındı. Firari olan İlyas Saral'ın yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 46 adet ruhsatsız tabanca, 55 adet şarjör, 6 adet av tüfeği, 1 adet kalem şeklinde suikast silahı, 1 adet susturucu, bin adet fişek, 1 adet çelik yelek, çok sayıda çek, senet ve dijital materyal, 900 bin dolar ve 413 bin euro ele geçirildi.Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.


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Sarallar suç örgütüne dev operasyon! Çete lideri Alaattin Saral'ın da aralarında bulunduğu toplamda 117 şüpheli gözaltına alındı Sarallar suç örgütüne dev operasyon! Çete lideri Alaattin Saral'ın da aralarında bulunduğu toplamda 117 şüpheli gözaltına alındı SARALLAR GRUBUNA OPERASYON: 117 GÖZALTI-2 SARALLAR GRUBUNA OPERASYON: 117 GÖZALTI-2
Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sarallar grubuna operasyon: 117 gözaltı-2 - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Sarallar grubuna operasyon: 117 gözaltı-2 - Son Dakika
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