Sarallar ile Bafralılar arasındaki cinayet olayını faili Kocaeli'de yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Sarallar ile Bafralılar arasındaki cinayet olayını faili Kocaeli'de yakalandı - Son Dakika

Sarallar ile Bafralılar arasındaki cinayet olayını faili Kocaeli'de yakalandı

6 saat önce

Sarallar Gurubu olarak bilinen suç örgütü tarafından bir şahsın öldürülmesi olayına karışan, 31 yıl 7 ay hapis cezası ile cezaevi firarisi olarak aranan gurup üyesi 2 kişi düzenlenen operasyonla yakalanarak cezaevine gönderildi.

Sarallar ile Bafralılar arasındaki cinayet olayını faili Kocaeli'de yakalandı, System.String[]

Sarallar Gurubu olarak bilinen suç örgütü tarafından bir şahsın öldürülmesi olayına karışan, 31 yıl 7 ay hapis cezası ile cezaevi firarisi olarak aranan gurup üyesi 2 kişi düzenlenen operasyonla yakalanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgiye göre, Sarallar Grubu olarak bilinen suç örgütünün üyesi olan ve 24 Aralık 2014 günü İstanbul ili Nişantaşı'nda Bafralılar Grubu olarak bilinen organize suç örgütünün lideri Sedat Şahin'in kardeşi Vedat Şahin ve yakın adamı Ferdi Topal'ın öldürülmesi olayı ile ilgili olarak tasarlayarak adam öldürme suçundan 31 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.G. ile yaralama ve cezaevinden kaçma suçlarından 2 yıl 6 ay kesilmiş hapis cezası bulunan H.İ.Ç. isimli 2 şahıs Kocaeli'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 05:06 Kaynak: İHA

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