Sarallar operasyonu! Necati Şaşmaz ve Sinan Engin başta olmak üzere çok sayıda ünlü emniyete çağrıldı - Son Dakika
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Sarallar operasyonu! Necati Şaşmaz ve Sinan Engin başta olmak üzere çok sayıda ünlü emniyete çağrıldı

05.07.2022 12:04

İstanbul merkezli 13 ilde Sarallar suç örgütüne yönelik operasyon kapsamında çete lideri Alaattin Saral'ın da aralarında bulunduğu ve 119 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonun detaylarına ulaşıldı. Soruşturma kapsamında gözaltındaki şüpheliler için ikinci kez uzatma talep edilirken, aralarında şarkıcı Aylin Coşkun, oyuncu Necati Şaşmaz, Ertan Petekkaya ve Sinan Engin gibi ünlü isimlerin de bulunduğu çok sayıda kişi emniyete çağrıldı. Çetenin birçok suça karıştığı belirtiliyor.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul merkezli 13 ilde Sarallar suç örgütü ve bağlantılı oldukları değerlendirilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 119 şüpheli için ikinci kez uzatma talep edilirken, soruşturmayla ilgili bazı ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi emniyete çağırıldı.

NECATİ ŞAŞMAZ VE SİNAN ENGİN DE EMNİYET'E ÇAĞRILDI

Emniyete çağırılan ünlü isimler arasında, şarkıcı Aylin Coşkun, oyuncu Necati Şaşmaz, Ertan Petekkaya ve Sinan Engin gibi isimlerin olduğu öğrenildi.

OPERASYONA BİN POLİS KATILDI

Çete üyesi kişilerin kimlikleri ve adreslerinin de deşifre edilmesiyle önceki gün İstanbul merkezli Yalova, Kocaeli, Manisa, Muğla, İzmir, Antalya, Sakarya, Trabzon, Tekirdağ, Samsun, Ankara ve Artvin'de özel harekât polislerinin desteğinde eşzamanlı operasyon düzenlendi. Yaklaşık bin polisin katıldığı operasyonda, çete elebaşılarından İlyas Saral basılan adreslerde bulunamadı. Erdal Acar'ın da arasında bulunduğu 119 kişi gözaltına alındı. İlyas Saral'ı yakalama çalışmaları sürüyor.

PARALAR EVİNDEN ÇIKTI

'Nitelikli yağma', 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma', 'kasten yaralama' ve '6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanununa Muhalefet' suçlamasıyla gözaltına alınan kişilerin adreslerinde yapılan aramalarda 46 ruhsatsız tabanca, 55 adet şarjör, 6 adet av tüfeği, 1 adet kalem şeklinde suikast silahı, 1 adet susturucu, 1000 adet fişek, 1 adet çelik yelek, çok sayıda çek, senet ve dijital materyal, 900 bin dolar, 413 bin Euro ele geçti.

Ele geçen paraların büyük kısmının Erdal Acar'ın gözaltına alındığı Beykoz'daki evinde bulunduğu belirtildi.

BİRÇOK ÜNLÜ KADINLA AŞK YAŞADI

İş insanı İsmet Acar'ın oğlu olan Erdal Acar, aile şirketi olan Acarlar Şirketler Topluluğu'nda Yönetim Kurulu üyesiydi. Süleyman Seba döneminde de Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nde bir dönem yöneticilik yapan Erdal Acar, iş hayatından çok, uzun yıllar Magazin sayfalarında yaşadığı aşklarla konuşulan bir isim oldu. 3 defa evlilik yapan Acar, bekarlığında ise; Demet Şener, Deniz Akkaya, Seda Sayan ve Ayşe Hatun Önal gibi ünlü isimler ile yaşadığı ilişkilerle adından söz ettirdi.

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Kaynak: DHA

Necati Şaşmaz, Sinan Engin, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sarallar operasyonu! Necati Şaşmaz ve Sinan Engin başta olmak üzere çok sayıda ünlü emniyete çağrıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sarallar operasyonu! Necati Şaşmaz ve Sinan Engin başta olmak üzere çok sayıda ünlü emniyete çağrıldı - Son Dakika
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