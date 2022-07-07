Son dakika gündem: Sarallar operasyonda dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika gündem: Sarallar operasyonda dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı

07.07.2022 15:12
Son dakika gündem: Sarallar operasyonda dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı

Son dakika haberine göre İstanbul'da, 'Sarallar' olarak bilinen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken 79 şüphelinin savcılıktaki ifadesi sürüyor.

İstanbul'da, 'Sarallar' olarak bilinen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken 79 şüphelinin savcılıktaki ifadesi sürüyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, geçtiğimiz günlerde kamuoyunda "Sarallar" olarak bilinen suç örgütüne yönelik İstanbul'un da aralarında olduğu 13 ilde eş zamanlı operasyon düzenlemiş, 122 şüpheli yakalanmıştı.

Soruşturma çerçevesinde dün adliyeye sevk edilen sevk edilen 31 şüpheliden 6'sı çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, 25'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma çerçevesinde sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen ve aralarında iş adamı Erdal Acar'ın da bulunduğu diğer şüphelilerin sorgusu sürüyor. Öte yandan Başsavcılık tarafından şüphelilerin ifadelerin 27 savcının görevlendirildiği öğrenildi.

(Sema Demir/İHA)

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Kaynak: İHA

İstanbul, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika gündem: Sarallar operasyonda dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı - Son Dakika

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