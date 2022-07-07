Soruşturma çerçevesinde sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen ve aralarında iş adamı Erdal Acar 'ın da bulunduğu diğer şüphelilerin sorgusu sürüyor. Öte yandan Başsavcılık tarafından şüphelilerin ifadelerin 27 savcının görevlendirildiği öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, geçtiğimiz günlerde kamuoyunda "Sarallar" olarak bilinen suç örgütüne yönelik İstanbul'un da aralarında olduğu 13 ilde eş zamanlı operasyon düzenlemiş, 122 şüpheli yakalanmıştı.

Kaynak: İHA

İstanbul, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika gündem: Sarallar operasyonda dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı - Son Dakika

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