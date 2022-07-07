Sarallar operasyonunda ele geçirilen silahlar sergilendi - Son Dakika
Üye Girişi

Sarallar operasyonunda ele geçirilen silahlar sergilendi

07.07.2022 10:25

Sarallar operasyonunda ele geçirilen silahlar sergilendiİSTANBUL Kamuoyunda 'Sarallar' olarak bilinen çıkar amaçlı organize suç ağına yönelik düzenlenen operasyonda ele geçen silahlar ve malzemeler emniyette sergilendi.

Sarallar operasyonunda ele geçirilen silahlar sergilendi

İSTANBUL Kamuoyunda 'Sarallar' olarak bilinen çıkar amaçlı organize suç ağına yönelik düzenlenen operasyonda ele geçen silahlar ve malzemeler emniyette sergilendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, geçtiğimiz günlerde kamuoyunda "Sarallar" olarak bilinen suç şebekesine yönelik İstanbul'un da aralarında olduğu 13 ilde eş zamanlı operasyon düzenlemiş, 122 şüpheli yakalanmıştı.

İş insanı Erdal Acar'ın da "şüpheli" sıfatıyla gözaltına alındığı operasyonda, 30'u dün, 92'si de bu sabah olmak üzere tamamı adliyeye gönderilen zanlıların savcılık sorgusu sürerken, ruhsatsız tabancalar, şarjörler, av tüfekleri ve kalem şeklinde suikast silahı ile balistik yeleğin de aralarında olduğu malzemeler emniyette sergilendi. Sergilenenler arasında çok sayıda çek, senet ve dijital materyal ile 900 bin dolar ve 413 bin avronun yanı sıra 46 ruhsatsız tabanca, 6 av tüfeği, 7 kılıç, 7 telsiz, kalem şeklinde 1 suikast silahı, 1 susturucu, bin mermi, 3 hançer ve 1 balistik yelek yer alıyor.

YORUMLAR
500
İSTANBUL ? SARALLAR OPERASYONUNDA ELE GEÇİRİLENLER EMNİYETTE SERGİLENDİ İSTANBUL ? SARALLAR OPERASYONUNDA ELE GEÇİRİLENLER EMNİYETTE SERGİLENDİ Son dakika haberi: Bilecik'te 44 tarihi eser ele geçirilen operasyonda bir zanlı yakalandı Son dakika haberi: Bilecik'te 44 tarihi eser ele geçirilen operasyonda bir zanlı yakalandı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sarallar operasyonunda ele geçirilen silahlar sergilendi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:34 Kom'un önemli operasyonuyla suç örgütlerine silah satan kişiler tutuklandı!
10:34 Kadıköy'de iki araç kafa kafaya çarpıştı! Yürekleri ağza getiren kazada sarsılan araç duvara tosladı
10:30 Tosunu yiyen devasa ayı dronu görünce kaçtı! Renkli görüntüler ortaya çıktı
10:15 Fenerbahçe'den Edinson Cavani hamlesi! İstanbul'a geldi
10:06 Türkiye ile İsrail arasında tarihi anlaşma: 71 yıl sonra ilk kez ikili havayolu trafiği genişletilecek
10:05 Araç sahiplerini sevindiren haber! Bu gece yarısından itibaren motorine büyük indirim
10:01 Bakan Bozdağ'ın imzaladığı genelge başsavcılıklara gönderildi: Cezaevlerinde 11-15 Temmuz'da açık görüş yapılacak
09:58 Evlilik dışı çocuğu olan Dila Tarkan'ın eşi Dağhan Doğruer'in başı dertte! Çocuğunun annesinden nafaka davası
09:56 Kıskanç koca dehşeti! Önce rehin aldı sonra yakalandı, serbest kalınca eşinin masaj salonunu yaktı
09:30 Şenol Güneş kendisini şikeyle suçlayan Erman Toroğlu'nun daha az konuşmasını talep etmişti! Ağzına bant yapıştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2022 10:51:53. #1.11#
SON DAKİKA: Sarallar operasyonunda ele geçirilen silahlar sergilendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement