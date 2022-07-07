SARALLAR OPERASYONUNDA İLK SEVK EDİLEN 31 ŞÜPHELİDEN 6'SI TUTUKLANDI - Son Dakika
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SARALLAR OPERASYONUNDA İLK SEVK EDİLEN 31 ŞÜPHELİDEN 6'SI TUTUKLANDI

07.07.2022 14:59
SARALLAR OPERASYONUNDA İLK SEVK EDİLEN 31 ŞÜPHELİDEN 6'SI TUTUKLANDI

SARALLAR grubuna yönelik operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 31 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

SARALLAR grubuna yönelik operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 31 şüpheliden 6'sı tutuklandı. 25'i ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

İstanbul merkezli 13 ilde Sarallar grubuna yapılan operasyonda gözaltına alınan 31 şüpheli, dün emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen 31 şüpheliden 6'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. 25'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

79 ŞÜPHELİNİN SAVCILIK SORGUSU DEVAM EDİYOR

Bugün adliyeye sevk edilen 79 şüphelinin ise savcılıktaki sorguları devam ediyor. Şüphelilerin ifadelerinin alınması için 27 savcı görevlendirildi.


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Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SARALLAR OPERASYONUNDA İLK SEVK EDİLEN 31 ŞÜPHELİDEN 6'SI TUTUKLANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: SARALLAR OPERASYONUNDA İLK SEVK EDİLEN 31 ŞÜPHELİDEN 6'SI TUTUKLANDI - Son Dakika
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