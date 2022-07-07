Bugün adliyeye sevk edilen 79 şüphelinin ise savcılıktaki sorguları devam ediyor. Şüphelilerin ifadelerinin alınması için 27 savcı görevlendirildi.

Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › SARALLAR OPERASYONUNDA İLK SEVK EDİLEN 31 ŞÜPHELİDEN 6'SI TUTUKLANDI - Son Dakika

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