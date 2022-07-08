Sarallar operasyonunda önemli gelişme! Suç örgütü kurmakla suçlanan iş insanı Erdal Acar tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Sarallar operasyonunda önemli gelişme! Suç örgütü kurmakla suçlanan iş insanı Erdal Acar tutuklandı

08.07.2022 12:54

Günlerdir Sarallar isimli suç örgütüne düzenlenen operasyon konuşuluyordu. Sarallar operasyonunda gözaltına alınarak dün adliyeye sevk edilen şüpheliler arasında bulunan iş insanı Erdal Acar tutuklandı. Erdal Acar'ın "Suç İşlemek amacıyla örgüt kurma " ve "yağma" suçlarından tutuklanması talep edilmişti. Öte yandan ünlü isimlerden Sinan Engin, Necati Şaşmaz, Erkan Petekkaya ve Aylin Coşkun da ifadeye çağırılmıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, geçtiğimiz günlerde kamuoyunda "Sarallar" olarak bilinen suç örgütüne yönelik İstanbul'un da aralarında olduğu 13 ilde eş zamanlı operasyon düzenlemiş, 122 şüpheli yakalanmıştı.

İÇLERİNDE ERDAL ACAR DA BULUNUYORDU

İş insanı Erdal Acar'ın da "şüpheli" sıfatıyla gözaltına alındığı operasyonda, yine kamuoyunda 'Alaattin Saral' adıyla bilinen ve çete lideri olduğu iddia edilen İlyas Saral'ın firari olduğu soruşturmada yakalanan 122 kişiden 30'u dün adliyeye gönderilmişti. Aralarında iş insanı Erdal Acar'ın da bulunduğu 92 kişi bu sabah sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İstanbul Adalet Sarayına gönderildi.

TUTUKLANDI

İş insanı Erdal Acar ve MHP MYK üyesi Şahin Gürz'ün de aralarında bulunduğu toplam 78 şüpheli tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. "Suç İşlemek amacıyla örgüt kurma" ve "yağma" suçlarından tutuklaması talep edilen Erdal Acar tutuklandı.

ÜNLÜ İSİMLER İFADEYE ÇAĞRILMIŞTI

Polis, bilgilerine başvurmak üzere oyuncular Necati Şaşmaz, Erkan Petekkaya, 1997 Türkiye güzeli şarkıcı Aylin Coşkun ve eski futbolcu ve yorumcu Sinan Engin'i ifadeye çağrılmıştı.

YORUMLAR
500
SARALLAR SORUŞTURMASINDA ERDAL ACAR'IN DA ARALARINDA BULUNDUĞU 40 KİŞİ TUTUKLANDI SARALLAR SORUŞTURMASINDA ERDAL ACAR'IN DA ARALARINDA BULUNDUĞU 40 KİŞİ TUTUKLANDI Son dakika haberleri... 'Sarallar' Olarak Bilinen Suç Örgütüne Yönelik Soruşturma Kapsamında MHP Myk Üyesi Dahil 46 Kişi Tutuklandı Son dakika haberleri... 'Sarallar' Olarak Bilinen Suç Örgütüne Yönelik Soruşturma Kapsamında MHP Myk Üyesi Dahil 46 Kişi Tutuklandı
Kaynak: DHA

Sinan Engin, Erdal Acar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sarallar operasyonunda önemli gelişme! Suç örgütü kurmakla suçlanan iş insanı Erdal Acar tutuklandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:38 Kocasının kendisini aldattığı kadını bulup sokak ortasında dövdü: Bana AIDS bulaştırdılar
13:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı: Biraz daha sabır
13:08 Romanya basınından ilginç iddia: Erdoğan, Ianis Hagi'yi Galatasaray'a getirmek için uğraşıyor
12:34 Acun Ilıcalı ve sevgilisi Çağla Altunkaya düğünde görüntülendi! Çağlanın elbisesi ve çantası fiyatıyla şaşkınlık yarattı
12:32 Tüm ilaçlara yüzde 25 zam yapıldı
12:29 Dolar/TL, haftanın son gününde 17,31 seviyesinden işlem görüyor
12:29 Bayram namazı saati 2022... Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?
12:28 Türk Tabipler Birliği'nin grev kararına Devlet Bahçeli'den sert tepki: Gayri meşru bir eylem
12:21 Japonya Başbakanı Shinzo Abe, konuşma yaptığı sırada saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti
12:20 Mitingde suikaste uğrayarak yaşamını yitiren Shinzo Abe kimdir? İşte merak edilen sorunun cevabı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2022 13:44:18. #1.13#
SON DAKİKA: Sarallar operasyonunda önemli gelişme! Suç örgütü kurmakla suçlanan iş insanı Erdal Acar tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement