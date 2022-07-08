Sarallar operasyonunda önemli gelişme! Suç örgütü kurmakla suçlanan iş insanı Erdal Acar tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, geçtiğimiz günlerde kamuoyunda "Sarallar" olarak bilinen suç örgütüne yönelik İstanbul'un da aralarında olduğu 13 ilde eş zamanlı operasyon düzenlemiş, 122 şüpheli yakalanmıştı.

İÇLERİNDE ERDAL ACAR DA BULUNUYORDU

İş insanı Erdal Acar'ın da "şüpheli" sıfatıyla gözaltına alındığı operasyonda, yine kamuoyunda 'Alaattin Saral' adıyla bilinen ve çete lideri olduğu iddia edilen İlyas Saral'ın firari olduğu soruşturmada yakalanan 122 kişiden 30'u dün adliyeye gönderilmişti. Aralarında iş insanı Erdal Acar'ın da bulunduğu 92 kişi bu sabah sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İstanbul Adalet Sarayına gönderildi.

TUTUKLANDI

İş insanı Erdal Acar ve MHP MYK üyesi Şahin Gürz'ün de aralarında bulunduğu toplam 78 şüpheli tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. "Suç İşlemek amacıyla örgüt kurma" ve "yağma" suçlarından tutuklaması talep edilen Erdal Acar tutuklandı.

ÜNLÜ İSİMLER İFADEYE ÇAĞRILMIŞTI

Polis, bilgilerine başvurmak üzere oyuncular Necati Şaşmaz, Erkan Petekkaya, 1997 Türkiye güzeli şarkıcı Aylin Coşkun ve eski futbolcu ve yorumcu Sinan Engin'i ifadeye çağrılmıştı.