Sarallar suç örgütü lideri İstanbul Havalimanı'nda yakalandı - Son Dakika
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Sarallar suç örgütü lideri İstanbul Havalimanı'nda yakalandı

12.06.2023 21:08

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan Sarallar suç örgütü lideri Alaattin İlyas Saral, tutuklandı.

Hakkında yürütülen soruşturma çerçevesinde uzun süreden beri aranan ve yurt dışına firar ettiği anlaşılan çı kar amaçlı suç ağının lideri Alaattin İlyas Saral'ın, Belçika'dan Türkiye'ye dönüş yapacağı bilgisine ulaşan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geniş çaplı çalışma başlattı. 169 sanıklı davada, aralarında iş insanı Erdal Acar'ın da bulunduğu soruşturma dosyasının kilit ismi olarak aranan Saral, dün İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Saral, Belçika'nın başkenti Brüksel'den geldiği ve yurda giriş yaptığı sırada yakalandı.

TUTUKLANDI

Havalimanı Dış Hatlar Geliş Terminalinde polis tarafından gözaltına alınan Saral, ifadesi alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Saral, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

NE OLMUŞTU?

Saral hakkında geçtiğimiz yıl Temmuz ayında Organize Suçlarla Mücadelede Şube Müdürlüğünce düzenlenen operasyon kapsamında gözaltı kararı vardı. O operasyonda Erdal Acar'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda şüpheli yakalanmıştı.

Sarallar suç örgütüne yönelik geçtiğimiz yıl 28 Haziran'da operasyon düzenlendi. Dosya kapsamında şüpheli olarak görünen 177 kişinin yakalanması için 13 ilde operasyon düzenlenmişti. Aralarında ünlü iş insanı Erdal Acar'ın da bulunduğu 141 şüpheli yakalanmıştı. Erdal Acar ve 51 şüpheli tutuklanmış, 89 kişi hakkında adli kontrol hükmü uygulanmıştı.

ÜNLÜ İSİMLER İFADEYE ÇAĞRILMIŞTI

Suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, Necati Şaşmaz, 1997'de Türkiye güzeli seçilen şarkıcı Aylin Coşkun, yorumcu Sinan Engin, oyuncu Erkan Petekkaya gibi birçok tanınmış isim de mağdur sıfatıyla ifadeye çağırılmıştı.

Çok sayıda suçlamanın bulunduğu dosyada suç örgütü lider olarak görüldüğü belirtilen Alaattin İlyas Saral, aramalara rağmen bulunamamıştı. Dosya kapsamında aranan Alaattin İlyas Saral, bugün İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Saral'ın Belçika'nın Brüksel kentinden kendi pasaportuyla uçağa bindiği belirtildi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR (2)
  • BMA - Anthony MONTANA: Demek ki o da serbest kalma sözü almış ki havalimanından elini kolunu sallayarak gelmiş. Vay anam vay Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Mesut Biner: Türkiye arandığıni bilmiyordu galiba yurda havalimanin dan giriş yaptığına göre yada kendi teslim olmak için geldi Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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