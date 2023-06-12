Sarallar suç örgütü lideri İstanbul Havalimanı'nda yakalandı

Hakkında yürütülen soruşturma çerçevesinde uzun süreden beri aranan ve yurt dışına firar ettiği anlaşılan çı kar amaçlı suç ağının lideri Alaattin İlyas Saral'ın, Belçika'dan Türkiye'ye dönüş yapacağı bilgisine ulaşan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geniş çaplı çalışma başlattı. 169 sanıklı davada, aralarında iş insanı Erdal Acar'ın da bulunduğu soruşturma dosyasının kilit ismi olarak aranan Saral, dün İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Saral, Belçika'nın başkenti Brüksel'den geldiği ve yurda giriş yaptığı sırada yakalandı.

TUTUKLANDI

Havalimanı Dış Hatlar Geliş Terminalinde polis tarafından gözaltına alınan Saral, ifadesi alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Saral, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.