Sarallar suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan iş insanı Erdal Acar adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Sarallar suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan iş insanı Erdal Acar adliyeye sevk edildi

07.07.2022 10:50

13 ilde "Sarallar" olarak bilinen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan iş insanı Erdal Acar'ın da aralarında yer aldığı 92 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, geçtiğimiz günlerde kamuoyunda "Sarallar" olarak bilinen suç örgütüne yönelik İstanbul'un da aralarında olduğu 13 ilde eş zamanlı operasyon düzenlemiş, 122 şüpheli yakalanmıştı.

ERDAL ACAR DA SAĞLIK KONTROLÜ SONRASI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İş insanı Erdal Acar'ın da "şüpheli" sıfatıyla gözaltına alındığı operasyonda, yine kamuoyunda 'Alaattin Saral' adıyla bilinen ve çete lideri olduğu iddia edilen İlyas Saral'ın firari olduğu soruşturmada yakalanan 122 kişiden 30'u dün adliyeye gönderilmişti. Aralarında iş insanı Erdal Acar'ın da bulunduğu 92 kişi bu sabah sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İstanbul Adalet Sarayına gönderildi.

Sarallar suç örgütüne operasyonda önemli gelişme! İş insanı Erdal Acar adliyeye sevk edildi

122 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Organize Suçlarla Mücadele Polisi, İstanbul, Yalova, Kocaeli, Manisa, Muğla, İzmir, Antalya, Sakarya, Trabzon, Tekirdağ, Samsun, Ankara ve Artvin'de yapılan operasyonlarda 122 şüpheliyi gözaltına almıştı.

900 BİN DOLAR ELE GEÇİRİLMİŞTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda, 46 ruhsatsız tabanca, 55 şarjör, 6 av tüfeği, 1 kalem şeklinde suikast silahı, 1 susturucu, bin adet fişek, balistik yelek, çok sayıda çek, senet ve dijital materyal, 900 bin dolar ve 413 bin avro para ele geçirilmişti.

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ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 7 Temmuz 2022 ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 7 Temmuz 2022 Son dakika haberi | Sarallar Operasyonu Şüphelileri Adliyeye Sevk Edildi Son dakika haberi | Sarallar Operasyonu Şüphelileri Adliyeye Sevk Edildi
Kaynak: İHA

Erdal Acar, İstanbul, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sarallar suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan iş insanı Erdal Acar adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sarallar suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan iş insanı Erdal Acar adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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