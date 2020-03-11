Sarallar suç örgütüne Bodrum'da operasyon: 6 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Sarallar suç örgütüne Bodrum'da operasyon: 6 gözaltı - Son Dakika

Sarallar suç örgütüne Bodrum'da operasyon: 6 gözaltı

6 saat önce

Bodrum'da Sarallar suç örgütü olarak bilinen gruba yönelik düzenlenen operasyonda aralarında suç örgütü liderinin de bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.

Sarallar suç örgütüne Bodrum'da operasyon: 6 gözaltı, System.String[]

Bodrum'da Sarallar suç örgütü olarak bilinen gruba yönelik düzenlenen operasyonda aralarında suç örgütü liderinin de bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.


Muğla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Bodrum KOM Grup Amirliği ekipleri tarafından kamuoyunda Sarallar suç örgütü olarak bilinen gruba yönelik bir operasyon yapıldı. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde görev yapan ekipler, içerisinde Sarallar suç örgütüne lideri olan F.S.'nin de olduğu 6 kişiyi gözaltına aldı. Başta F.S., olmak üzere N.T., U.B., A.G., M.G. ve D.O.K. isimli 6 şahsı adliyeye getirildi. Adliye önünde çok sayıda kişinin beklediği görüldü.


Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, örgüt üyeliği yapmak ve ruhsatsız silah, bıçak veya mermi bulundurma suçlarından gözaltına alınan şahısların üzerinden ise 2 adet ruhsatsız tabanca ve çok sayıda tabanca mermisi ele geçirdiği öğrenildi. Şahıslar emniyetteki işlemlerinden ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 6 şahıs mahkemece serbest bırakıldı. - MUĞLA

Bodrum, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 05:35 Kaynak: İHA
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