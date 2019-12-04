"Sarallar" suç örgütüne operasyon

İstanbul merkezli 3 ilde "Sarallar" suç örgütüne yönelik operasyonda, gözaltına alınan ve örgüt elebaşı Burhanettin Saral'ın da arasında bulunduğu 24 şüpheli ile cezaevinden getirilen 3 kişi adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 27 Kasım'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan şüpheliler ile ifadelerine başvurulmak üzere cezaevinden getirilen 3 kişinin işlemleri tamamlandı.

Döviz bürosu sahibi Leon B'den tehditle 2 milyon dolar istedikleri, iş yerini kurşunladıkları tekstilci Fatih K'dan 3 milyon lira haraç istedikleri ve 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndaki bir firmanın yazıhanesini basıp illegal şekilde içerisine duvar örerek yarısına el koydukları öne sürülen şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.