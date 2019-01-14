Sarallar" Suç Örgütüne Operasyon: 7 Gözaltı

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, 'Sarallar' adlı organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, 'Sarallar' adlı organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Daha önce yapılan operasyonda serbest kalan bazı şüphelilerin, kaçırıp, dövdüğü iş adamlarından şikayetlerini geri çekmesini istedikleri tespit edildi. Yapılan operasyonda 7 şüpheli gözaltına aldı.



Edinilen bilgilere göre, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz günlerde 'Sarallar Grubu'nun alt koluna yönelik düzenlediği operasyonda, iş adamlarını kaçırdığı, dövdüğü görüntüleri ortaya çıkan çeteye yönelik yeni bir çalışma başlattı. Haraç kestikleri ve yağmadan darp, yaralama ve alıkoymaya kadar değişik suçlara karıştıkları gerekçesiyle önceki operasyonda 11 üyesi tutuklanan çetenin serbest kalan dışarıdaki üyelerinin mağdurları tehdit ettiği ortaya çıktı. Suç duyurusunda bulunan mağdurlara ulaşarak, 'şikayetinizi geri alın' diye tehdit eden 7 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.



Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 Aralık 2018'de Ümit ve Tufan S.'nin elebaşılığını yaptığı 'Sarallar' adlı yer altı örgütünün alt kolu olduğu iddia edilen çeteye yönelik operasyon düzenlemiş, İstanbul ve Kocaeli'de yapılan eş zamanlı baskınlarda 17 şüpheli gözaltına alınmıştı. O tarihte yapılan aramalarda, 7 tabanca, 1 tüfek ve 623 mermi ele geçirildi. Emniyette işlemlerinin ardından adliyeye gönderilen şüphelilerden 11'i tutuklanarak cezaevine konulmuştu. - İSTANBUL

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