Son Dakika Haberleri: "Sarallar" Suç Örgütüne Operasyon: 7 Gözaltı

"Sarallar" Suç Örgütüne Operasyon: 7 Gözaltı

1 saat önce

"Sarallar" suç örgütüne operasyon: 7 gözaltı Daha önceki operasyonlarda yakalanıp serbest kalan suç örgüyü üyelerinin, kaçırıp, döverek tehdit ettiği iş adamlarından şikayetlerini geri çekmesini istediği tespit edildi.

"Sarallar" suç örgütüne operasyon: 7 gözaltı
Daha önceki operasyonlarda yakalanıp serbest kalan suç örgüyü üyelerinin, kaçırıp, döverek tehdit ettiği iş adamlarından şikayetlerini geri çekmesini istediği tespit edildi.
Düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı

İSTANBUL - İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, 'Sarallar' adlı organize suç örgütüne yönelik daha önce yapılan operasyonda serbest kalan bazı şüphelilerin, kaçırıp, dövdüğü iş adamlarından şikayetlerini geri çekmesini istediklerini tespit etti. Yapılan operasyonda 7 şüpheli gözaltına aldı.
Edinilen bilgilere göre; İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz günlerde 'Sarallar Grubu'nun alt koluna yönelik düzenlediği operasyonda, iş adamlarını kaçırdığı, dövdüğü görüntüleri ortaya çıkan çeteye yönelik yeni bir çalışma başlattı. Haraç kestikleri ve yağmadan darp, yaralama ve alıkoymaya kadar değişik suçlara karıştıkları gerekçesiyle önceki operasyonda 11 üyesi tutuklanan çetenin serbest kalan dışarıdaki üyelerinin mağdurları tehdit ettiği ortaya çıktı. Suç duyurusunda bulunan mağdurlara ulaşan çete üyelerinin, 'şikayetinizi geri alın' diye tehdit ettiği 7 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.
Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 Aralık 2018'de Ümit ve Tufan S.'nin elebaşılığını yaptığı 'Sarallar' adlı yer altı örgütünün alt kolu olduğu iddia edilen çeteye yönelik operasyon düzenlemiş, İstanbul ve Kocaeli'de yapılan eş zamanlı baskınlarda 17 şüpheli gözaltına alınmıştı. O tarihte yapılan aramalarda, 7 tabanca, 1 tüfek ve 623 mermi ele geçirildi. Emniyette işlemlerinin ardından adliyeye gönderilen şüphelilerden 11'i tutuklanarak cezaevine konulmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 02:32 Kaynak: İHA

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