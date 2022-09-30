İstanbul'da gerçekleşen operasyonla 'Sarallar' suç örgütünün yöneticilerinden Soner Rençber yakalandı! - Son Dakika
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İstanbul'da gerçekleşen operasyonla 'Sarallar' suç örgütünün yöneticilerinden Soner Rençber yakalandı!

30.09.2022 08:31

İstanbul Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Sarallar' suç örgütünün yöneticilerinden Soner Rençber'i Büyükçekmece'de başkasının adına kiralanan güvenlikli eve yaptıkları operasyon sonucu yakaladı. Rençber'in örgütün yaptığı çok sayıda silahlı eylemi azmettirdiği biliniyor.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kamuoyunda 'Sarallar' olarak bilinen suç örgütüne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında örgüt üyelerinin yakalanması için çalışmalarına devam etti. Organize ekipleri, örgüt yöneticilerinden firari olan Soner Rençber'in, Büyükçekmece'de olduğunu tespit etti.

Sarallar suç örgütünün yöneticilerinden Soner Rençber, İstanbul'da yakalandı

HÜCRE TİPİ EVDE BULUNDU

Yaklaşık 3 ay devam eden fiziki ve teknik takibin ardından Rençber'in başkası adına kiralanan, hücre tipi ve güvenlikli bir evde kaldığı belirlendi. Dışarıyla neredeyse hiç bağlantı kurmadan bu evde yaşayan Rençber'e Çarşamba günü operasyon düzenlendi.

Sarallar suç örgütünün yöneticilerinden Soner Rençber, İstanbul'da yakalandı

SİLAHLI SALDIRILARIN TALİMATI ONDAN ÇIKTI

Operasyonda Soner Rençber yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin kaldığı evde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, 4 şarjör ve 73 adet fişek ele geçirildi. Rençber'in örgüt içerisinde yönetici konumunda olduğu ve çok sayıda silahlı eylemin talimatını veren kişi olduğu öğrenildi. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: DHA

Büyükçekmece, İstanbul, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da gerçekleşen operasyonla 'Sarallar' suç örgütünün yöneticilerinden Soner Rençber yakalandı! - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da gerçekleşen operasyonla 'Sarallar' suç örgütünün yöneticilerinden Soner Rençber yakalandı! - Son Dakika
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