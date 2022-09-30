SARALLAR SUÇ ÖRGÜTÜNÜN YÖNETİCİLERİNDEN SONER RENÇBER YAKALANDI - Son Dakika
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SARALLAR SUÇ ÖRGÜTÜNÜN YÖNETİCİLERİNDEN SONER RENÇBER YAKALANDI

30.09.2022 08:39

İSTANBUL Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Sarallar' suç örgütünün yöneticilerinden Soner Rençber'i Büyükçekmece'de başkasının adına kiralanan güvenlikli eve yaptıkları operasyonla yakaladı.

İSTANBUL Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Sarallar' suç örgütünün yöneticilerinden Soner Rençber'i Büyükçekmece'de başkasının adına kiralanan güvenlikli eve yaptıkları operasyonla yakaladı. Rençber'in örgütün yaptığı çok sayıda silahlı eylemi azmettirdiği belirtildi.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kamuoyunda 'Sarallar' olarak bilinen suç örgütüne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında örgüt üyelerinin yakalanması için çalışmalarına devam etti. Organize ekipleri, örgüt yöneticilerinden firari olan Soner Rençber'in, Büyükçekmece'de olduğunu tespit etti. Yaklaşık 3 ay devam eden fiziki ve teknik takibin ardından Rençber'in başkası adına kiralanan, hücre tipi ve güvenlikli bir evde kaldığı belirlendi. Dışarıyla neredeyse hiç bağlantı kurmadan bu evde yaşayan Rençber'e Çarşamba günü operasyon düzenlendi. Operasyonda Soner Rençber yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin kaldığı evde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, 4 şarjör ve 73 adet fişek ele geçirildi. Rençber'in örgüt içerisinde yönetici konumunda olduğu ve çok sayıda silahlı eylemin talimatını veren kişi olduğu öğrenildi. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İstanbul'da gerçekleşen operasyonla 'Sarallar' suç örgütünün yöneticilerinden Soner Rençber yakalandı! İstanbul'da gerçekleşen operasyonla 'Sarallar' suç örgütünün yöneticilerinden Soner Rençber yakalandı! Çağla Şıkel'in Ablasını Görenler Şaştı Kaldı! Çağla Şıkel'in Ablasını Görenler Şaştı Kaldı! Ses'ten 'Promosyon' Eylemi: 'Ücretlerimiz Üzerinden Bankların Elde Ettiği Kârdaki Payımızı İstiyoruz' Ses'ten 'Promosyon' Eylemi: 'Ücretlerimiz Üzerinden Bankların Elde Ettiği Kârdaki Payımızı İstiyoruz'
Kaynak: DHA

Büyükçekmece, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SARALLAR SUÇ ÖRGÜTÜNÜN YÖNETİCİLERİNDEN SONER RENÇBER YAKALANDI - Son Dakika

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