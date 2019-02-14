Şarampol Katlı Otoparkın Açılışı Yapıldı

Antalya
Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel
, Şarampol Katlı Otoparkı'nın açılışını gerçekleştirdi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ağustos 2017'de temeli atılan, üstü yeşil alan, altı otopark olarak planlanan Şarampol Katlı
Otoparkı törenle hizmete açıldı.
Açılış törenine, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AK
Parti Muratpaşa
Belediye Başkan Adayı Gökçen
Özdoğan Enç, Konyaaltı
Belediye Başkan
Adayı Gaye Doğanoğlu
, Milliyetçi Hareket Partisi
ve AK Parti
ilçe başkanları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.
Başkan Türel, burada yaptığı konuşmada, Şarampol Katlı Otopark için birçok eleştiriye maruz kaldıklarını, bir kesimin mutsuzluklarından mutlu olduğunu aktardı.
Açılışı yapılan otopark projesi hakkında da açıklamalarda bulunan Türel, bu projenin başka bir versiyonunu Lara Arıtma Tesislerinde yaptıklarını, tesisin üst kısmının yeşil çim futbol sahası, altının da arıtma tesisi olduğunu ifade etti.