Son Dakika Haberleri: Şarampol Katlı Otoparkın Açılışı Yapıldı

Şarampol Katlı Otoparkın Açılışı Yapıldı

2 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Şarampol Katlı Otoparkı'nın açılışını gerçekleştirdi.

Şarampol Katlı Otoparkın Açılışı Yapıldı, System.String[]
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Şarampol Katlı Otoparkı'nın açılışını gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ağustos 2017'de temeli atılan, üstü yeşil alan, altı otopark olarak planlanan Şarampol Katlı
Otoparkı törenle hizmete açıldı.

Açılış törenine, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AK
Parti Muratpaşa Belediye Başkan Adayı Gökçen Özdoğan Enç, Konyaaltı Belediye Başkan
Adayı Gaye Doğanoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti ilçe başkanları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Başkan Türel, burada yaptığı konuşmada, Şarampol Katlı Otopark için birçok eleştiriye maruz kaldıklarını, bir kesimin mutsuzluklarından mutlu olduğunu aktardı.

Açılışı yapılan otopark projesi hakkında da açıklamalarda bulunan Türel, bu projenin başka bir versiyonunu Lara Arıtma Tesislerinde yaptıklarını, tesisin üst kısmının yeşil çim futbol sahası, altının da arıtma tesisi olduğunu ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 11:11 Kaynak: AA

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