Şarampolde asılı kalan tırın sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Şarampolde asılı kalan tırın sürücüsü yaralandı

14.07.2022 15:44
Şarampolde asılı kalan tırın sürücüsü yaralandı

Sivas'ta virajı alamayan tır bariyerleri aşarak şarampole uçtu, sürücüsü yaralı olarak kurtarıldı.

Sivas'ta virajı alamayan tır bariyerleri aşarak şarampole uçtu, sürücüsü yaralı olarak kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza Sivas Taşlıdere mevkiinde Yassıcabel köyü yakınlarında meydana geldi. D.S hakimiyetinde ki 58 BG 680 plakalı beton blok yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda virajı alamadı. Yol kenarında ki bariyerleri aşan tır şarampolde asılı kaldı. Kazayı gören vatandaşlar itfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yaralanan sürücüyü Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Kaza ile ilgili araştırma başlatıldı. - SİVAS

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şarampolde asılı kalan tırın sürücüsü yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şarampolde asılı kalan tırın sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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