Şarampolde Kara Saplanan Kamyonet Kurtarıldı
12 dakika önce
Şarampolde kara saplanan kamyonet kurtarıldıVAN - Van'ın Başkale ilçesinde kara saplanan kamyonet ve içindekilerle kepçeyle kurtarıldı.
Şarampolde kara saplanan kamyonet kurtarıldı
VAN - Van
'ın Başkale
ilçesinde kara saplanan kamyonet ve içindekilerle kepçeyle kurtarıldı.
Albayrak Mahallesi'nden ilçe merkezine seyir halinde olan kamyonet, üzerindeki karın bir anda ön camı kapatması sonucu direksiyon hakimiyeti kaybedilerek şarampolde kara saplandı. Yoldan geçenlerin haber vermesi üzerine bölgeye Başkale Belediyesi ekipleri sevk edildi. Belediye ekipleri, Hüseyin Karaca
yönetimindeki kamyoneti ve içerisindekileri kepçe yardımıyla kurtardı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 09:49 Kaynak: İHA
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