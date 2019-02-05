Son Dakika Haberleri: Şarampolde Kara Saplanan Kamyonet Kurtarıldı

Şarampolde Kara Saplanan Kamyonet Kurtarıldı

12 dakika önce

Şarampolde kara saplanan kamyonet kurtarıldıVAN - Van'ın Başkale ilçesinde kara saplanan kamyonet ve içindekilerle kepçeyle kurtarıldı.

Şarampolde kara saplanan kamyonet kurtarıldı

VAN - Van'ın Başkale ilçesinde kara saplanan kamyonet ve içindekilerle kepçeyle kurtarıldı.
Albayrak Mahallesi'nden ilçe merkezine seyir halinde olan kamyonet, üzerindeki karın bir anda ön camı kapatması sonucu direksiyon hakimiyeti kaybedilerek şarampolde kara saplandı. Yoldan geçenlerin haber vermesi üzerine bölgeye Başkale Belediyesi ekipleri sevk edildi. Belediye ekipleri, Hüseyin Karaca yönetimindeki kamyoneti ve içerisindekileri kepçe yardımıyla kurtardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 09:49 Kaynak: İHA

Yerel
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