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Şarampoldeki ağaca çarpan otomobilin sürücü öldü
6 saat önce
Kırıkkale'de şarampoldeki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 12:56 Kaynak: AA
Kırıkkale'de şarampoldeki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Çağlar Canöz (24) idaresindeki 19 BJ 597 plakalı otomobil, Alparslan Türkeş Bulvarı Valilik Konağı yakınlarında, şarampoldeki ağaca çarptı.
Ağır yaralanan sürücü, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibince Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı.
Canöz, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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