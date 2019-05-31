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Şarampole çarpan otomobil taklalar attı: 1'i ağır 2 yaralı

1 saat önce

Şarampole çarpan otomobil taklalar attı: 1'i ağır 2 yaralıTEKİRDAĞ - Tekirdağ'da iddialara göre hızlı giden bir otomobil, bariyerlere çarparak taklalar attı.

Şarampole çarpan otomobil taklalar attı: 1'i ağır 2 yaralı
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da iddialara göre hızlı giden bir otomobil, bariyerlere çarparak taklalar attı. Hurdaya dönen araçtan 1'i ağır 2 kişi yaralı olarak kurtuldu.
Olay Kapaklı - Saray otoyolunda meydana geldi. Otoyolda süraatli gittiği iddia edilen 06 TYJ 52 plakalı araç sürücü Mehmet Erçorumlu (22), aracın kontrolünü kaybederek yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpışmanın etkisi ile araç birkaç takla atarak metrelerce sürüklendi. Kaza esnasında otomobil hurdaya dönerken, sürücü Mehmet Erçorumlu ve o an araçta bulunan Öykü Erol yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada yaralanan Öykü Erol'un durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Kazanın ardından aracın yakıt tankerinin sızıntı yapması üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilerek olası bir patlamanın önüne geçildi. İtfaiyenin önlem çalışmaları sürerken, emniyet ekipleri tarafından trafik akışı bir süreliğine durduruldu.
Emniyet ekiplerinin konuyla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.
Şarampole çarpan otomobil taklalar attı: 1'i ağır 2 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 10:32 Kaynak: İHA
Kapaklı, Tekirdağ, 3. Sayfa
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