Şarampole düşen aracı ormanlık alana devrilmemesi için pikabına bağladı - Son Dakika

Bu sırada yoldan geçen Zafer Gökmen, kaza yapan aracı şarampolü aşıp ormanlık alana devrilmemesi için halatla pikabına bağlayarak çekici gelene kadar bekledi.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Kartepe Kayak Merkezi yolu Kuzuyayla mevkisinde Özlem Y. idaresindeki 54 E 2924 plakalı hafif ticari araç, henüz belirlenemeyen nedenle şarampole devrildi.

CHP'li Selin Sayek Böke'nin İzmir'deki AFAD çadırlarıyla ilgili iddialarına İçişlerinden cevap: Böyle bir şey yok