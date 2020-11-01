Şarampole düşen aracı ormanlık alana devrilmemesi için pikabına bağladı - Son Dakika

Şarampole düşen aracı ormanlık alana devrilmemesi için pikabına bağladı

01.11.2020 16:17

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Kartepe Kayak Merkezi yolu Kuzuyayla mevkisinde Özlem Y. idaresindeki 54 E 2924 plakalı hafif ticari araç, henüz belirlenemeyen nedenle şarampole devrildi.

Bariyere çarparak durabilen araçtaki sürücü yaralandı.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Bu sırada yoldan geçen Zafer Gökmen, kaza yapan aracı şarampolü aşıp ormanlık alana devrilmemesi için halatla pikabına bağlayarak çekici gelene kadar bekledi.

Gökmen, AA muhabirine, kazayı görünce durup yardım etmek istediğini belirterek aracı ormanlık alana düşmemesi için pikabına halatla bağladığını söyledi.

Şarampole düşen aracı ormanlık alana devrilmemesi için pikabına bağladı
Şarampole düşen aracı ormanlık alana devrilmemesi için pikabına bağladı
Şarampole düşen aracı ormanlık alana devrilmemesi için pikabına bağladı
Şarampole düşen aracı ormanlık alana devrilmemesi için pikabına bağladı

Kayak Merkezi, Kocaeli, Kartepe, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şarampole düşen aracı ormanlık alana devrilmemesi için pikabına bağladı - Son Dakika


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