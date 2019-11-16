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Şarampole devrilen aracın sürücüsü hayatını kaybetti

6 saat önce

Bolu'nun Mengen ilçesinde, şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaşamını yitirdi.

Şarampole devrilen aracın sürücüsü hayatını kaybetti, System.String[]

Bolu'nun Mengen ilçesinde, şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaşamını yitirdi.

Mengen'den Gökçesu beldesi istikametine giden Özkan Saraçlı (20) idaresindeki 32 YT 188 plakalı hafif ticari araç, Saray Mahallesi mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Yoldan geçen sürücülerin bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Saraçlı'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Özkan Saraçlı'nın cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Mengen Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Gökçesu, Mengen, Saray, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 12:50 Kaynak: AA
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