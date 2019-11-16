Son Dakika › Güncel › Şarampole devrilen aracın sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
Şarampole devrilen aracın sürücüsü hayatını kaybetti
6 saat önce
Bolu'nun Mengen ilçesinde, şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaşamını yitirdi.
Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 12:50 Kaynak: AA
Bolu'nun Mengen ilçesinde, şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaşamını yitirdi.
Mengen'den Gökçesu beldesi istikametine giden Özkan Saraçlı (20) idaresindeki 32 YT 188 plakalı hafif ticari araç, Saray Mahallesi mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Yoldan geçen sürücülerin bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Saraçlı'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Özkan Saraçlı'nın cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Mengen Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
9 yaşındaki çocuğa çarpıp ölümüne neden olan polis memuruna 14 bin TL ceza Gaziantep'te cami inşaatı enkazında 33 saattir aranan mühendis yaralı olarak kurtarıldı Volkswagen'den Türkiye fabrikası açıklaması: Türkiye'de kurmazsak başka yerde de kurmayız Son dakika: Bağdat'ta Tahrir Meydanı'nda meydana gelen patlamada 4 kişi öldü, 20 kişi yaralandı