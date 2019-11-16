Şarampole devrilen aracın sürücüsü hayatını kaybetti

Yoldan geçen sürücülerin bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Saraçlı'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

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9 yaşındaki çocuğa çarpıp ölümüne neden olan polis memuruna 14 bin TL ceza