Şarampole devrilen aracın sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Şarampole devrilen aracın sürücüsü yaralandı

03.04.2022 17:39
Şarampole devrilen aracın sürücüsü yaralandı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Malatya istikametinden Adıyaman istikametine gitmekte olan Nebi Gümüş idaresindeki 44 AAV 964 plakalı Ford marka hafif ticari araç sürücüsü Çığlık mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Meydana gelen kazada sürücü yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Doğanşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MALATYA

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Doğanşehir, Adıyaman, Malatya, Gümüş, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şarampole devrilen aracın sürücüsü yaralandı - Son Dakika


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