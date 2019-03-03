Son Dakika Haberleri: Şarampole Devrilen Araçta 2 Kişi Yaralandı

Şarampole Devrilen Araçta 2 Kişi Yaralandı

1 saat önce

Denizli'de kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Şarampole Devrilen Araçta 2 Kişi Yaralandı, System.String[]
Denizli'de kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı. Yan yatarak duran otomobilden 2 kişi kendi imkanları ile çıktı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Çameli ilçesi Akpınar Mahallesi Kızılkırık mevkisinde meydana geldi. Mehmet Tosun (44) idaresindeki plakası tespit edilemeyen otomobil, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Otomobil devrildiği şarampolde ağaçlara çarparak yan yattı. Kazada araç sürücüsü ile Hakan Tosun hafif şekilde yaralandı. Yaralıların otomobil içerisinden kendi imkanları ile çıktıkları öğrenildi. - DENİZLİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 01:02 Kaynak: İHA

Çameli, Denizli, 3. Sayfa
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