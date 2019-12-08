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Şarampole devrilen araçta 5 genç yaralandı

6 saat önce

Afyonkarahisar'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 genç yaralandı.

Şarampole devrilen araçta 5 genç yaralandı, System.String[]

Afyonkarahisar'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 genç yaralandı.


Kaza, Eskişehir-Afyonkarahisar karayolu Basırlar mevki'inde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre,Eskişehir-Afyonkarahisar karayolu Basırlar mevki'inde seyir halinde bulunan Ayhan Mert Y. (21) yönetimindeki 03 YC 860 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrildi. Kazada Ayhan Mert Y., Furkan B. (19), Burak Taha Ö. (19), Dila Nur S. (21), Oğuzhan V. (21) yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerine haber vermesinin ardından olay yerine gelen ekipler yaralıları Afyon Devlet Hastanesi'ne sevk etti.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Eskişehir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 01:23 Kaynak: İHA
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