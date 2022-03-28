Şarampole devrilen hafif ticari araçta 1'i ağır 3 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Şarampole devrilen hafif ticari araçta 1'i ağır 3 kişi yaralandı

28.03.2022 09:47
Şarampole devrilen hafif ticari araçta 1'i ağır 3 kişi yaralandı

Eskişehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrilen hafif ticari araçta 3 kişi yaralandı.

Eskişehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrilen hafif ticari araçta 3 kişi yaralandı.

Kaza, Tepebaşı'na bağlı Danişment Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, N.D.'nin kullandığı 26 RR 369 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kavşakta şarampole yuvarlandı. Meydana gelen trafik kazasında sürücü N.D. ve araçta yolcu olarak bulunan H.D. ile F.D. yaralandı. Kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan H.D.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Jandarma ekiplerince olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Şarampole devrilen hafif ticari araçta 1'i ağır 3 kişi yaralandı

YORUMLAR
500
Başkan Ataç: 'Başarısızlığın cezasını Eskişehir'e ödetemezler' Başkan Ataç: 'Başarısızlığın cezasını Eskişehir'e ödetemezler'

Eskişehir, Tepebaşı, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şarampole devrilen hafif ticari araçta 1'i ağır 3 kişi yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
09:40 Ünlü anketçi Murat Gezici: Seçimin kaderini kadınlar belirleyecek
09:36 Survivor'a katılan Sergen Yalçın Acun Ilıcalı ile şov yaptı!
09:34 Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken Rus halkı internette en fazla hangi terimi aradı?
09:25 Oscar Töreni'nde Chris Rock'a tokat atan Will Smith, özür diledi!
09:20 Beşiktaşlı Larin, Kanada'yı Dünya Kupası'na götürdü!
09:11 Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel döviz kurları
09:05 Yardım etmek için durdular! Zincirleme kazaya sebep oldular: 1 ölü 1 yaralı
08:21 Nişan fotoğraflarını ilk kez yayınladılar! Mehmet Dinçerler ve Hadise'nin mutlu günleri böyleymiş
08:15 Ukrayna, Lutsk şehrini vuran füzenin Belarus'tan fırlatıldığını açıkladı!
08:12 Oscar Töreni'nde Will Smith komedyeni yumrukladı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2022 09:55:20. #1.13#
SON DAKİKA: Şarampole devrilen hafif ticari araçta 1'i ağır 3 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement