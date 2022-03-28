Şarampole devrilen hafif ticari araçta 1'i ağır 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Eskişehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrilen hafif ticari araçta 3 kişi yaralandı.

Kaza, Tepebaşı'na bağlı Danişment Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, N.D.'nin kullandığı 26 RR 369 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kavşakta şarampole yuvarlandı. Meydana gelen trafik kazasında sürücü N.D. ve araçta yolcu olarak bulunan H.D. ile F.D. yaralandı. Kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan H.D.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Jandarma ekiplerince olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR