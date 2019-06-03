Şarampole devrilen hafif ticari araçta 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı (2)

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SÜRÜCÜ YAŞAMINI YİTİRDİKazada ağır yaralan sürücü Necati Tuncay (45), Çelikhan Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 10:14 Kaynak: DHA
SÜRÜCÜ YAŞAMINI YİTİRDİ
Kazada ağır yaralan sürücü Necati Tuncay (45), Çelikhan Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Tuncay'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna konuldu. 6 yaralının tedavilerine devam edildiği belirtildi.
Mahir ALAN/ADIYAMAN -
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