Son Dakika Haberleri: Şarampole devrilen hafif ticari araçta 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı (2)
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Şarampole devrilen hafif ticari araçta 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı (2)

48 dakika önce

SÜRÜCÜ YAŞAMINI YİTİRDİKazada ağır yaralan sürücü Necati Tuncay (45), Çelikhan Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi.

Şarampole devrilen hafif ticari araçta 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı (2), System.String[]

SÜRÜCÜ YAŞAMINI YİTİRDİ
Kazada ağır yaralan sürücü Necati Tuncay (45), Çelikhan Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Tuncay'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna konuldu. 6 yaralının tedavilerine devam edildiği belirtildi. 

Mahir ALAN/ADIYAMAN -  


 


Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 10:14 Kaynak: DHA
Çelikhan, Devlet Hastanesi, Güncel
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