Son Dakika Haberleri: Şarampole devrilen hafif ticari araçta 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı (3)
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Şarampole devrilen hafif ticari araçta 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı (3)

12 dakika önce

ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİBayram ziyareti için Malatya'dan Adıyaman'a gelen Tuncay ailesinin içinde bulunduğu hafif ticari araç şarampole devrildi.

Şarampole devrilen hafif ticari araçta 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı (3), System.String[]

ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ
Bayram ziyareti için Malatya'dan Adıyaman'a gelen Tuncay ailesinin içinde bulunduğu hafif ticari araç şarampole devrildi. Kazada ağır yaralan Necati Tuncay'ın ardından Fatma Tuncay (45) da tedavi gördüğü  Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Yaralanan 5 kişinin tedavilerine hastanerde tedavine devam ediliyor. 


Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 12:12 Kaynak: DHA
Malatya, Adıyaman, Güncel
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