Şarampole devrilen hafif ticari araçta 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı (4)

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KAZADA ÖLENLERİN SAYISI 3'E YÜKSELDİKazada ağır yaralan Reyhan Tuncay'da (16) tedavi gördüğü Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorlar tarafından yapılan müdehaleye rağmen kurtarılamadı.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 01:30 Kaynak: DHA
KAZADA ÖLENLERİN SAYISI 3'E YÜKSELDİ
Kazada ağır yaralan Reyhan Tuncay'da (16) tedavi gördüğü Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorlar tarafından yapılan müdehaleye rağmen kurtarılamadı. Tuncay'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konuldu. 4 kişinin hastanede tedavilerinin devam ettiği bildirildi.
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