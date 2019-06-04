Son Dakika Haberleri: Şarampole devrilen hafif ticari araçta 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı (4)
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Şarampole devrilen hafif ticari araçta 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı (4)

29 dakika önce

KAZADA ÖLENLERİN SAYISI 3'E YÜKSELDİKazada ağır yaralan Reyhan Tuncay'da (16) tedavi gördüğü Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorlar tarafından yapılan müdehaleye rağmen kurtarılamadı.

Şarampole devrilen hafif ticari araçta 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı (4), System.String[]

KAZADA ÖLENLERİN SAYISI 3'E YÜKSELDİ
Kazada ağır yaralan Reyhan Tuncay'da (16) tedavi gördüğü  Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorlar tarafından yapılan müdehaleye rağmen kurtarılamadı. Tuncay'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konuldu. 4 kişinin hastanede tedavilerinin devam ettiği bildirildi. 


Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 01:30 Kaynak: DHA
Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Güncel
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