Şarampole devrilen hafif ticari araçta 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı (4)

KAZADA ÖLENLERİN SAYISI 3'E YÜKSELDİ

Kazada ağır yaralan Reyhan Tuncay'da (16) tedavi gördüğü Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorlar tarafından yapılan müdehaleye rağmen kurtarılamadı. Tuncay'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konuldu. 4 kişinin hastanede tedavilerinin devam ettiği bildirildi.