Sürücüsü E.B'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, Kayseri-Malatya karayolunda şarampole yuvarlandı. Kazada, 3 kişi öldü, 11 kişi de yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Son Dakika! Son bir hafta içerisinde vaka sayısı en çok artan illerimiz; Batman, Bayburt, Aksaray, Gümüşhane ve Ardahan oldu