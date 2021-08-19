KAYSERİ- Malatya karayolu üzerinde meydana gelen kazada, şarampole devrilen araçta 3 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.
Kahramanmaraş'tan Nevşehir'in Kozaklı ilçesine gittiği öğrenilen 46 LA 761 hafif ticari araç, içindeki 1'i şöför 14 yolcuyla birlikte kaza yaptı.
Sürücüsü E.B'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, Kayseri-Malatya karayolunda şarampole yuvarlandı. Kazada, 3 kişi öldü, 11 kişi de yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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