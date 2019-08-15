Şarampole devrilen iş makinesi alev aldı: 1 yaralı
1 saat önce
Kayseri'de şarampole devrilerek alev alan iş makinesinin sürücüsü, son anda araçtan çıktı.
Kayseri Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 11:19 Kaynak: İHA
'de şarampole devrilerek alev alan iş makinesinin sürücüsü, son anda araçtan çıktı. Yaralanan sürücü, tedavi altına alındı.
Kaza, Kayseri- Malatya
yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şantiyeye giden iş makinesi sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Ardından alev alan iş makinesindeki sürücü kendi imkanlarıyla araçtan çıkarak uzaklaştı. İhbar üzerine kaza yerine, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye
ekipleri iş makinesinde çıkan yangını söndürürken, kazada yaralanan sürücüde ambulans ile Erciyes Üniversitesi
Tıp Fakültesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ
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