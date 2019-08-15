Son Dakika Haberleri: Şarampole devrilen iş makinesi alev aldı: 1 yaralı
Son Dakika Yerel Haber

Şarampole devrilen iş makinesi alev aldı: 1 yaralı

1 saat önce

Şarampole devrilen iş makinesi alev aldı: 1 yaralıKAYSERİ - Kayseri'de şarampole devrilerek alev alan iş makinesinin sürücüsü, son anda araçtan çıktı.

Şarampole devrilen iş makinesi alev aldı: 1 yaralı
KAYSERİ - Kayseri'de şarampole devrilerek alev alan iş makinesinin sürücüsü, son anda araçtan çıktı. Yaralanan sürücü, tedavi altına alındı.
Kaza, Kayseri- Malatya yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şantiyeye giden iş makinesi sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Ardından alev alan iş makinesindeki sürücü kendi imkanlarıyla araçtan çıkarak uzaklaştı. İhbar üzerine kaza yerine, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri iş makinesinde çıkan yangını söndürürken, kazada yaralanan sürücüde ambulans ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İtfaiye, Kayseri, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 12:32 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Diyarbakır Bingöl karayolunda korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var
Karısını av tüfeğiyle öldüren koca konuştu: Telefonunda başka erkeklerle fotoğraflarını gördüm Zuhal Topal, hayatını kaybeden damat adayı Uğur Doğan için taziye mesajı yayınladı 100 mezarı yıkıp üzerlerine "Yakında geleceğiz" diye yazı yazdılar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.8.2019 14:05:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şarampole devrilen iş makinesi alev aldı: 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]