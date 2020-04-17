Şarampole devrilen iş makinesinin sürücüsü öldü - Son Dakika

Şarampole devrilen iş makinesinin sürücüsü öldü

Sakarya'nın Hendek ilçesinde şarampole devrilen iş makinesinin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde şarampole devrilen iş makinesinin sürücüsü yaşamını yitirdi. Adem Atmaca (40) yönetimindeki iş makinesi, Aksu ile Kurtuluş mahalleleri arasındaki Kirazlık mevkisinde, yaklaşık 40 metrelik Göksu Deresi yatağına devrildi. Durumun bildirilmesi üzerine, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri ile Sakarya Arama Kurtarma Ekibi olay yerine geldi. Atmaca'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından bulunduğu yerden çıkarılan ceset, Hendek İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan, Atmaca'nın ölüm haberini alarak olay yerine gelen yakınları, sinir krizi geçirdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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