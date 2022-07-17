Kaza, saat 10.30 sıralarında Milas'ın kırsal Labranda Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ali Güler kullandığı 33 AJP 919 plakalı kamyonun direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan kamyon savrulup, şarampole devrildi. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Milas Grup Amirliği ekipleri tarafından kaza sonrası alev alan kamyondaki yangın söndürüldü. Kamyonun içerisinde yapılan incelemede şoför Ali Güler ölü bulundu. Güler'in cansız bedeni otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu 'na kaldırılırken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

Ali Güler, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › ŞARAMPOLE DEVRİLEN KAMYON ALEV ALEV YANDI, SÜRÜCÜ ÖLDÜ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.