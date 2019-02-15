Son Dakika Haberleri: Şarampole Devrilen Kamyonda Sıkışan Sürücüyü İtfaiye Kurtardı

Şarampole Devrilen Kamyonda Sıkışan Sürücüyü İtfaiye Kurtardı

1 saat önce

Malatya'da şarampole devrilen hafriyat kamyonunda sıkışan yaralı sürücü, itfaiye ekipleri tarafından iş makinelerinin yardımıyla kurtarıldı.

Şarampole Devrilen Kamyonda Sıkışan Sürücüyü İtfaiye Kurtardı, System.String[]
Malatya'da şarampole devrilen hafriyat kamyonunda sıkışan yaralı sürücü, itfaiye ekipleri tarafından iş makinelerinin yardımıyla kurtarıldı.

Omar Khail idaresindeki plakası henüz belirlenemeyen hafriyat kamyonu, merkez Battalgazi ilçesi Karagöz Mahallesi'nde şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri ile iş makineleri sevk edildi.

Kamyonun daha da aşağıya kaymaması için 2 iş makinesi aracı sabit tutmaya çalışırken, itfaiye ekipleri de şoför mahallinde sıkışan yaralı Khail'i kurtarma çalışması başlattı.

Yaklaşık 45 dakikalık çalışma sonucu kurtarılan sürücü, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 12:32 Kaynak: AA

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