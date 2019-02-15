Şarampole Devrilen Kamyonda Sıkışan Sürücüyü İtfaiye Kurtardı
1 saat önce
Malatya'da şarampole devrilen hafriyat kamyonunda sıkışan yaralı sürücü, itfaiye ekipleri tarafından iş makinelerinin yardımıyla kurtarıldı.
Malatya
'da şarampole devrilen hafriyat kamyonunda sıkışan yaralı sürücü, itfaiye ekipleri tarafından iş makinelerinin yardımıyla kurtarıldı.
Omar Khail idaresindeki plakası henüz belirlenemeyen hafriyat kamyonu, merkez Battalgazi
ilçesi Karagöz Mahallesi'nde şarampole devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri ile iş makineleri sevk edildi.
Kamyonun daha da aşağıya kaymaması için 2 iş makinesi aracı sabit tutmaya çalışırken, itfaiye ekipleri de şoför mahallinde sıkışan yaralı Khail'i kurtarma çalışması başlattı.
Yaklaşık 45 dakikalık çalışma sonucu kurtarılan sürücü, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 12:32 Kaynak: AA
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