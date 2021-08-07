Şarampole devrilen kamyondaki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika

MALATYA'nın Pütürge ilçesinde, kontrolden çıkan kamyonun şarampole devrildiği kazada sürücü Ramazan Demirkol ve Celal Bakan hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Ormaniçi Mahallesi'nde meydana geldi. Ramazan Demirkol yönetimindeki 06 GPS 54 plakalı mermer yüklü kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü Ramazan Demirkol ile Celal Bakan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan Zeki Bakan ise olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Araçtan çıkarılan Ramazan Demirkol ile Celal Bakan'ın cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Yaralı Zeki Bakan'ın ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, kazada yaşamını yitirenlerin yakınları, olay yerinde sinir krizi ve baygınlık geçirdi.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.