Şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı

Konya'nın Kulu ilçesinde kamyonetin takla attığı trafik kazasında araç sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Konya- Ankara kara yolu, Küçük Sanayi Sitesi yakınlarında Murat Ekinci (77) idaresindeki 42 ABZ 45 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı sürücünün tedavisi sürüyor.
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