Şarampole devrilen kamyonetten yara almadan kurtuldu
1 dakika önce
Kastamonu'run İnebolu ilçesinde şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü, kazayı yara almadan atlattı.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 03:29 Kaynak: İHA
Kastamonu'run İnebolu ilçesinde şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü, kazayı yara almadan atlattı.
Edinilen bilgiye göre İnebolu'da Ali Salepçioğlu yönetimindeki 37 BV 855 plakalı kamyonet, Kastamonu-İnebolu karayolu Digöz mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü yara almadan kurtulurken, kamyonette maddi hasar meydana geldi. Kaza yerinden kamyonet çekici yardımı ile çekildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KASTAMONU
İstanbul'da düğün konvoyunda magandalar sağa sola ateş açtı Ufak çocuk arabanın altında kalmaktan son anda kurtuldu! Olay kameraya yansıdı Türk bayrağının gölgesindeki hayalet köyde uzun yıllardır kimse yaşamıyor Tesettüre giren Gamze Özçelik, özel tasarımlarıyla moda dünyasına adım attı