Şarampole devrilen kamyonun sürücüsü öldü - Son Dakika
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Şarampole devrilen kamyonun sürücüsü öldü

07.04.2022 14:25
Şarampole devrilen kamyonun sürücüsü öldü

DENİZLİ'nin Güney ilçesinde, kontrolden çıkarak şarampole devrilen kamyonun sürücüsü Veli Erzen (54), hayatını kaybetti.

DENİZLİ'nin Güney ilçesinde, kontrolden çıkarak şarampole devrilen kamyonun sürücüsü Veli Erzen (54), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 09.00 sıralarında, Güney ilçesi Cindere mevkisinde meydana geldi. Veli Erzen'in kullandığı 20 SD 330 plakalı kamyon, kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, Erzen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Veli Erzen'in cansız bedeni, otopsi için Güney Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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Güney, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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