Şarampole devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Şarampole devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

18.03.2022 12:37
Şarampole devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.

Kaza, Mesutlu Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre U.K. idaresindeki 34 DZU 622 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada kamyon sürücüsü U.K. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sürücüyü kamyon içerisinden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan sürücü U.K. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Şarampole devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
Şarampole devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

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İtfaiye, Efeler, Aydın, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şarampole devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı - Son Dakika


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