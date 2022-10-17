Şarampole devrilen minibüsteki 8 kişi yaralandı - Son Dakika
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Şarampole devrilen minibüsteki 8 kişi yaralandı

17.10.2022 01:33

Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana gelen trafik kazasında şarampole devrilen minibüsteki 8 kişi yaralandı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana gelen trafik kazasında şarampole devrilen minibüsteki 8 kişi yaralandı.

İlçenin Kalkanca Mahallesi Adalı Halil Caddesi'nde Cemal Y. idaresindeki 55 RL 511 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile Elmas Y, Fatma Ç, Furkan Ç, Betül Ç, Mertcan Ö, Süleyman Ö, Teslime Ö. yaralandı.

Çevredeki vatandaşlar tarafından bulundukları yerden çıkarılan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere götürülerek tedavi altına alındı.

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Kaynak: AA

İlkadım, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şarampole devrilen minibüsteki 8 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şarampole devrilen minibüsteki 8 kişi yaralandı - Son Dakika
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