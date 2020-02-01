Şarampole devrilen minibüsteki 9 kişi yaralandı - DÜZCE - Son Dakika

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Şarampole devrilen minibüsteki 9 kişi yaralandı - DÜZCE
6 saat önce
Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde, şarampole devrilen minibüsteki 9 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 10:48 Kaynak: AA
Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde, şarampole devrilen minibüsteki 9 kişi yaralandı.
Anadolu Otoyolu Ankara istikametinde, Gürkan Özen idaresindeki 06 DJD 27 plakalı minibüs, Gümüşova rampaları mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine Düzce ve Sakarya'dan sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 9 kişi ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
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