Şarampole devrilen minibüsteki 9 kişi yaralandı - DÜZCE - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şarampole devrilen minibüsteki 9 kişi yaralandı - DÜZCE - Son Dakika

Şarampole devrilen minibüsteki 9 kişi yaralandı - DÜZCE

6 saat önce

Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde, şarampole devrilen minibüsteki 9 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde, şarampole devrilen minibüsteki 9 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu Ankara istikametinde, Gürkan Özen idaresindeki 06 DJD 27 plakalı minibüs, Gümüşova rampaları mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine Düzce ve Sakarya'dan sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 9 kişi ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Şarampole devrilen minibüsteki 9 kişi yaralandı - DÜZCE

Anadolu Otoyolu, Ankara, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 10:48 Kaynak: AA
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