Son Dakika Haberleri: Şarampole devrilen motosikletin sürücü öldü
Son Dakika Güncel Haber

Şarampole devrilen motosikletin sürücü öldü

1 saat önce

BOLU'nun Mudurnu ilçesinde, şarampole devrilen motosikletin sürücüsü Soner Özkan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Şarampole devrilen motosikletin sürücü öldü, System.String[]

BOLU'nun Mudurnu ilçesinde, şarampole devrilen motosikletin sürücüsü Soner Özkan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, öğleden sonra Mudurnu ilçesi Aynalıkaya mevkiinde meydana geldi. Ankara'nın Nallıhan ilçesinden Sakarya istikametine giden Soner Özkan yönetimindeki 34 BU 7259 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Yaralanan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Mudurnu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Özkan, daha sonra Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Özkan, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Nallıhan, Mudurnu, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 08:19 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Düğünde silahla havaya ateş açan iki çocuğun görüntüleri tepkiye neden oldu
Aydın'da biçerdöver ile 3 otomobil çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı Sefaköy'de kaza: 2 yaralı Kıvanç Tatlıtuğ'un davasına bakan hakime, fotoğraf paylaştığı gerekçesiyle HSK inceleme başlattı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.9.2019 21:37:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şarampole devrilen motosikletin sürücü öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]