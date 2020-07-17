Şarampole devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan sürücü Akcan'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza da sürücü Akcan ve motosiklette bulunan Ahmet Tanrıverdi (27) yaralandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, motosikletin şarampole devrilmesi sonucu biri ağır 2 kişi yaralandı.

Hastane önündeki ambulanslar Adıyaman 'da şarampole devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı

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