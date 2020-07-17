Şarampole devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Ambulansların hastaneye gelişi
Hastane önündeki ambulanslar Adıyaman'da şarampole devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, motosikletin şarampole devrilmesi sonucu biri ağır 2 kişi yaralandı.
Yakup Akcan (23) idaresindeki plakasız motosiklet, Mülk köyü yakınlarında şarampole devrildi.
Kaza da sürücü Akcan ve motosiklette bulunan Ahmet Tanrıverdi (27) yaralandı.
Ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan sürücü Akcan'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.