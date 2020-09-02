Şarampole devrilen otomobil alev aldı - Son Dakika

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde şarampole devrilen otomobilde çıkan yangın söndürüldü.
Halil İbrahim Gezer idaresindeki 17 GR 235 plakalı otomobil, Taşağıl köyü yakınlarında şarampole devrildi.
Sürücü devrilen araçtan kendi imkanlarıyla çıktı.
Bir süre sonra otomobil alev aldı. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yaklaşık 45 dakikalık çalışması ile söndürüldü.
Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
Haber Yayın Tarihi: 02.09.2020 22:15 - Kaynak: AA
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