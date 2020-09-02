Şarampole devrilen otomobil alev aldı - Son Dakika

Bir süre sonra otomobil alev aldı. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yaklaşık 45 dakikalık çalışması ile söndürüldü.

Sürücü devrilen araçtan kendi imkanlarıyla çıktı.

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