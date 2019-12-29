Şarampole devrilen otomobil hurdaya döndü: 4 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Şarampole devrilen otomobil hurdaya döndü: 4 yaralı - Son Dakika

Şarampole devrilen otomobil hurdaya döndü: 4 yaralı

6 saat önce

Sivas'ta otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Şarampole devrilen otomobil hurdaya döndü: 4 yaralı, System.String[]

Sivas'ta otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, saat 13.00 sıralarında Sivas- Kayseri karayolu Taşlıdere mevkiinde meydana geldi. Sivas kent merkezi istikametine giden M.Y. idaresindeki 58 PC 088 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazara otomobilde bulunan sürücü M.Y. ve 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 01:51 Kaynak: İHA
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