Şarampole devrilen otomobil hurdaya döndü: 5 yaralı
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Kırıkkale'de otomobilin şarampole devrildiği kazada 5 kişi yaralandı.
Kırıkkale Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 09:12 Kaynak: İHA
'de otomobilin şarampole devrildiği kazada 5 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Kırıkkale- Kırşehir
karayolunun 41. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Maraş idaresindeki 06 V 1247 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole devrildi. Olay yerine 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişi, sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRIKKALE
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