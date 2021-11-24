ŞARAMPOLE DEVRİLEN OTOMOBİL PARK KENARINDA TERS DÖNDÜ - Son Dakika

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle 7 metrelik şarampole devrilen otomobil, çocuk park kenarında ters dönerek durdu.
Kaza, 15.30 sıralarında Esentepe mahallesinde meydana geldi. İlçe merkezine ilerleyen Mehmet Güven kullandığı 07 YJR 28 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yaklaşık 7 metrelik şarampole devrilen otomobil, çocuk parkı kenarında ters dönerek durdu. Sürücü Mehmet Güven kazayı hafif çiziklerle atlattıktan sonra otomobilden çıkıp, çevredekilerden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi.
Mehmet Güven, iyi olduğunu belirterek, sağlık ekiplerinin müdahalesini kabul etmedi.
Kaynak: DHA
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